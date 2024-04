Si accende una nuova insegna sul lungomare di Cesenatico

L’inaugurazione, in programma domenica dalle 18, prevede un apericena musicale con un medley dell’offerta eno-gastronomica ed una degustazione “spirit” in partnership con il Gin Magnetico N.9.

“Saremo aperti tutti in giorni dalle 17 in poi – concludono Max e Ivan – ma non saremo solo un locale estivo. L’idea infatti é quella di restare aperti dodici mesi l’anno per diventare, anche nella Cesenatico invernale, uno spazio acceso in cui degustare, in un’atmosfera accogliente, qualcosa di buono”.