Cesenatico ha presentato il suo piano marketing triennale alla DMO

“Il piano che abbiamo illustrato – aggiunge l’assessore Gaia Morara – è il frutto di mesi di lavoro, tra la DMO, il consulente e gli operatori privati di tutti i settori turistico-ricettivo-balneare-commerciale-artigianale che sono stati coinvolti fin dall’inizio, in un percorso di condivisone totale e che contiene le linee strategiche e operative per la promozione della destinazione Cesenatico. Ci siamo avvalsi della consulenza di Ejarque, una delle figure più autorevoli in questo campo e la sintesi prodotta è una grande panoramica su quello che dovremo mettere in atto nei prossimi tre anni. Sono convinta che la DMO abbia apprezzato questo lavoro e adesso ne aspettiamo le osservazioni prima di presentare tutto in un incontro pubblico aperto a operatori e cittadinanza. Per la prima volta abbiamo scelto una programmazione triennale, e siamo felici di questo passo storico”.