Primo bagno tragico: muore nel riminese una 37enne pugliese

Non ha resistito alle temperature estive e, dunque, anche se la spiaggia in questo periodo non é ancora presidiata dai bagnini di salvataggio, ha deciso di buttarsi in mare per il primo bagno di stagione. Un’idea finita tragicamente visto che la donna – una 37enne di origini pugliesi – è deceduta ieri mattina sulla spiaggia di Rimini.

È successo al bagno 136 di Miramare di Rimini intorno alle 10.