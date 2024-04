Tagliata perde la pazienza: “Mai così tanti profughi nel centri d’accoglienza”

Da un’oggettiva analisi visiva, secondo il Comitato, la capienza dei centri di accoglienza sembra al limite. Dopo un periodo in cui le presenze parevano contingentate, infatti, oggi tutte le strutture sono tornate ad essere affollate e questo, in vista dell’inizio della stagione turistica 2024, comincia a destare qualche apprensione.

“Nessuno – precisa il Comitato – intende opporsi al valore dell’accoglienza o contrastare le politiche legate alla solidarietà, il problema però è che tanti immigrati concentrati in un territorio così piccolo rischiano di creare nuovamente problemi di ordine pubblico che sarebbero intollerabili per qualsiasi comunità, figuriamoci per una località turistica come la nostra che fa dell’immagine e dell’accoglienza i suoi principali requisiti di attrattività”.

Per questa ragione, il Comitato ha chiesto, con domanda protocollata e presentata all’ufficio protocollo del comune il 20 marzo 2024, di avere un check aggiornato della situazione e conoscere 1) il numero esatto di cittadini immigrati attualmente ospitati nelle tre strutture di Tagliata (hotel Kitty, hotel Simonetta e colonia di via Friuli); 2) quali politiche intende attuare l’Amministrazione in vista dell’imminente partenza della stagione turistica 2024.