Dopo la piadina e il Sangiovese, la Romagna esporta anche la bava di lumaca

Un nuovo salto di qualità per Demetra, l’azienda elicicola riminese che, da oltre due anni, produce pura bava di lumaca certificata con cui crea direttamente una linea di cosmetici visage di altissima qualità.

Dopo il focus giornalistico su Il Sole 24 Ore ed una serie di prestigiosi riconoscimenti (“Le Fonti Awards” nel settore “Innovazione & Leadership Cosmetica” e nomination tra le prime cinque migliori aziende “green” della Regione secondo l’Osservatorio Medico Scientifico), Demetra sbarca sui mercati europei: “Quando si parla di qualità delle materie prime – spiega Daniele Bartocci, creatore della start-up Demetra – il ‘made in Italy’ conferma sempre il suo grande appeal verso la clientela straniera. Ma ci piace immaginare questo debutto sui mercati europei anche come la sintesi di un lungo percorso di crescita che, in questo biennio, ci ha portato a conquistare quote sempre più rilevanti del settore cosmetico. Del resto, la nostra bava di lumaca rispetta tutti i requisiti che il mercato richiede: dalla sostenibilità all’etica del lavoro, dalla filiera corta fino al rispetto dell’uomo, dell’animale e dell’ambiente in cui viviamo. Noi siamo produttori diretti e la nostra bava di lumaca, creata con protocolli farmaceutici rigorosissimi, ha tutte le certificazioni di qualità per poter degnamente rappresentare l’Italia in tutti i paesi europei”.