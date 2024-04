Paura per un incidente stradale: in auto c’era una bimba di pochi mesi

Paura questa mattina, attorno alle ore 10, per un incidente stradale avvenuto tra via Fratelli Sintoni e via Bologna, in un incrocio più volte teatro di sinistri stradali. Nonostante un evidente segnale di stop collocato all’incrocio, infatti, la tendenza per chi proviene da via Bologna resta quella di non dare la precedenza. Esattamente come é capitato questa mattina ad una giovane donna che si trovava in auto con la figlioletta di pochi mesi.