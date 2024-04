Tramonto DiVino, il 2 agosto la tappa di Cesenatico

Tappe & novità

Primo appuntamento del roadshow il 28 giugno a Modigliana, località simbolo dell’Appennino profondamente segnata dalle frane conseguenti all’alluvione del maggio 2023 in Romagna. A Modigliana è in programma una tappa speciale a sfondo solidale i cui proventi saranno completamente devoluti in beneficienza a favore del territorio.

A metà luglio, invece, via al tour in Riviera con il Craft Gin Summer Fest – Novebolle Lounge, evento studiato per l’Anteprima (19 luglio) a Milano Marittima dove i cibi certificati regionali duetteranno con una selezione di Gin artigianali provenienti da tutta Italia, con un focus particolare su Gin e Spirits regionali a cura di Enoteca Emilia-Romagna. L’evento, allestito nel pieno centro della località, nasce seguendo le mosse di un rinnovato e creativo food pairing che sempre più si fa strada nei locali trend di tutto il mondo accostando i cocktails con le preparazioni food tradizionali. All’anteprima di Mima ci sarà comunque anche grande spazio per il vino con la presentazione, in Rotonda Primo Maggio, di Novebolle Lounge, il marchio collettivo creato per le bollicine romagnole dal Consorzio Vini di Romagna in parallelo alla nuova Doc ‘Romagna Spumante’, in prestigioso abbinamento con le ostriche nostrane coltivate al largo della costa cervese .

A seguire ‘Tramonto DiVino in Villa’, tappa inedita che vedrà protagonista il 26 luglio la Riccione della dolcevita con un particolare allestimento nel parco di Villa Mussolini, contenitore prestigioso, collocato fra il centro cittadino e il mare, dove si tengono i più importanti eventi culturali della ‘Perla Verde’. Una tappa particolarmente attesa e voluta oltre che dal Comune adriatico anche dalla locale Associazione Albergatori che tramite una convenzione, porterà gli ospiti degli hotel a Tramonto DiVino per un’indimenticabile esperienza dell’enogastronomi emiliano-romagnola.

A concludere la parentesi in riviera sarà la storica tappa di Cesenatico, in Piazza spose Marinai in programma venerdì 2 agosto. A rendere unica la tappa, allestita fra il mare e il porto leonardesco, la presenza di uno degli chef dell’Associazione dei cuochi stellati dell’Emilia-Romagna ‘Chef to Chef’, partner di Tramonto DiVino, che si occuperà di spettacolarizzare con la sua creatività i grandi prodotti regionali dei consorzi partner della manifestazione.

Dopo la pausa ferragostana, la carovana di Tramonto DiVino si trasferisce in Emilia per la tappa del 6 settembre a Scandiano (Reggio Emilia), terra di Lambrusco e di Spergola dove la splendida Rocca del Boiardo farà da suggestivo sfondo a degustazione ed assaggi. L’11 settembre è la volta di Ferrara che ospiterà Tramonto DiVino, in Piazza Municipale, in co-organizzazione con la locale Strada dei vini e dei sapori. A chiudere il tour sarà Piacenza ultima città emiliana della via Emilia che oltre alle sue eccellenze enogastronomiche, salumi piacentini su tutte, celebrerà vini e prodotti di tutta la regione. La tappa piacentina è prevista nel secondo fine settimana di settembre.

Il format

Organizzata in una sola serata, per permettere in poche ore un’esperienza a 360 gradi del meglio dei vini e dei cibi regionali, ciascuna tappa di Tramonto DiVino ‘invade’ pacificamente un’ampia location cittadina, una piazza del centro storico, una rocca o un parco urbano. L’area prescelta, in accordo con i Comuni partner, viene ‘apparecchiata’ come una vera e propria ‘arena del gusto’, dove centinaia di gastronauti e winelover partecipano ai banchi agli assaggi identitari dei prodotti certificati abbinati ai vini regionali. Un format ormai collaudato che quest’anno si differenzierà tappa dopo tappa mettendo al centro uno o più prodotti sia del vino che del food, facendoli diventare veri protagonisti con un allestimento particolare e una comunicazione dedicata.

Vademecum per le serate di degustazione ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ edizione 2024/2025, Guida Ais regionale freschissima di stampa, consegnata a tutti i partecipanti in ogni tappa della kermesse del gusto, che insieme all’App ‘Vini E/R’, scaricabile gratuitamente da tutti gli store, permette di entrare in contatto con la produzione enologica regionale attraverso il racconto degli esperti degustatori delle Ais territoriali.