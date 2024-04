Bonaccini: “Il terzo mandato l’avrei fatto volentieri”

“Non mi manca la parola né ho timore a dire quello che penso – ha detto, invece, interpellato sulla probabile candidatura alle Europee – Se avessimo già deciso lo direi senza imbarazzi. C’è la direzione del Pd convocata per domenica, stiamo discutendo e valuteremo. Non ho mai deciso nulla da solo né chiesto nulla per me. Vedremo qual può essere la cosa più utile per il Pd e il centrosinistra”.

In Regione, invece “non ho dubbi che in futuro chi verrà dopo di me sarà certo meglio di me – aggiunge – e saprà tenere questa regione ai massimi livelli di competitività. Abbiamo fatto un lavoro importante. Avere tenuto insieme il mondo del lavoro e delle imprese è una delle più grandi soddisfazioni”.