Piano asfalti da € 500.000,00: i lavori cominciano dall’area del mercato

«Sono già cominciati i lavori per il nuovo piano asfalti, l’ennesimo investimento importante che mettiamo in campo per cercare di coprire il maggior numero di zone della città possibili. Fin dal primo mandato – spiega il sindaco Gozzoli – abbiamo stanziato risorse importanti e ingenti in questo ambito: è un lavoro di continuità, cercando di individuare di volta in volta le criticità e confrontandoci con i comitati di zona, la polizia locale e i tecnici comunali».