A Cesenatico arriva il trofeo del Tour de France

Il percorso

La comunità ospitante del Grand Depart 2024 ha ritirato il trofeo lo scorso luglio, a Parigi, sugli Champs Elysees, al termine dell’ultima tappa del Tour de France n 110. Firenze lo ha conservato ed amministrato fino allo scorso 21 marzo, spostandolo sui luoghi iconici del ciclismo. All’interno dell’evento dedicato ai 100 giorni al via, durante la conferenza stampa del pomeriggio a Palazzo Vecchio, la Città Metropolitana di Firenze lo ha poi ufficialmente consegnato nelle mani di Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 22 marzo in conferenza stampa nel palazzo della Regione Emilia-Romagna, il Trofeo è rimasto esposto per una decina di giorni, passando poi per un week end a Cervia, in occasione della Granfondo Via e per un’altra settimana a Rimini. Dopo i giorni dedicati a Cesenatico, sarà a Parma, nel fine settimana del 27 e 28 aprile. Successivamente tornerà a Bologna e si muoverà verso Piacenza, per poi lasciare l’Emilia-Romagna ed approdare in Piemonte a fine maggio.