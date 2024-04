Ciclovia del Pisciatello: in corso i lavori di ripristino a Sala

Nel territorio di Cesenatico sono cominciati in questi giorni gli importanti lavori di ripristino della Ciclovia del Pisciatello nel tratto danneggiato dall’alluvione di maggio, in particolare quello di via Campone in corrispondenza della frazione di Sala. L’investimento previsto è di 150.000 euro finanziati dalla strutturale commissariale del governo. I lavori – per sfruttare le migliori condizioni atmosferiche possibili – sono cominciati in questi giorni e prevedono la riapertura completa del percorso per l’estate 2024.