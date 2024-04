Oggi allerta meteo arancione con possibili esondazioni marine

Scatta l’allerta meteo arancione per vento (sulla costa) e gialla per temporali in Romagna.

Il nuovo avviso della Protezione civile regionale per le condizioni meteo nelle 24 ore di oggi (giovedi) promette fulmini e saette in buona parte dell’Emilia-Romagna, in particolare sulla dorsale appenninica, collina, pianura bolognese e romagnola e costa ferrarese.