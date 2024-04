Gozzoli al processo Radici: “Minacce e intimidazioni anche ai nostri vigili”

Al pm Marco Forte della Dda di Bologna, in particolare, Gozzoli ha ricostruito così i fatti del 2018: “Quando abbiamo visto dei cambi di gestione sospetti, ho fatto la segnalazione alla prefettura di Forlì-Cesena, per far luce sulle compravendite di bar, pasticcerie, un ristorante ed un albergo. Un nostro agente della Polizia locale ci ha detto di aver ricevuto delle minacce dal gestore di un bar, mentre stava eseguendo dei controlli sull’occupazione del suolo pubblico, ed un agente accertatore di Hera è stato minacciato di morte per un verbale da 100 euro relativo a dei rifiuti non gestiti correttamente all’esterno di un ristorante sul lungomare. Questi sono fatti su cui non potevamo lasciar correre ed abbiamo così deciso di denunciare cosa stava accadendo”.

Gozzoli testimonierà nuovamente il 21 maggio, quando dovrebbe essere presente un altro imputato titolare di attività a Cesenatico, ieri assente in aula per malattia.