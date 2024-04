Il sindaco Matteo Gozzoli ha testimoniato in aula al processo “Radici”

Il sindaco Matteo Gozzoli e tutto il Comune di Cesenatico sono stati parte attiva nel denunciare gli episodi segnalati da vari cittadini nel 2018. Insieme al primo cittadino – che ha risposto alle domande del Pubblico Ministero e degli avvocati difensori – sono stati sentiti in aula anche agenti della Polizia Locale, componenti delle forze dell’ordine e privati cittadini.

Presenti in aula ad assistere all’udienza il vicesindaco Lorena Fantozzi, l’assessore Emanuela Pedulli, una rappresentanza della maggioranza consiliare, esponenti di Libera e Legambiente.

“Nel 2018, a seguito di numerosi e anomali cambi di gestione di pubblici esercizi e a seguito di alcune minacce che i gestori avevano rivolto a esponenti della Polizia Locale e non solo, – interviene il sindaco Gozzoli – ho deciso di segnalare i fatti alla Prefettura di Forlì-Cesena. Quel segnale é stato uno dei tanti che ha fatto partire l’operazione “

‘Radici’. Come Comune ci siamo costituti parte civile in questo procedimento e siamo al lavoro con le autorità competenti per mettere in campo tutti gli atti necessari a evitare infiltrazioni mafiose nel nostro territorio”.