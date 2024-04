Al Garrett Contest le coreografie della Dance Dream

Sempre in omaggio all’azienda texana, oltre ai premi abituali (i metal-detector, alcuni dei quali dal valore di oltre mille euro), quest’anno verrà messo in palio anche un premio ad estrazione davvero straordinario: un viaggio per due persone a Dallas per visitare la sede ufficiale dell’azienda statunitense fondata nel 1964 da Charles ed Eleanor Garrett.