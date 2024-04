Manca personale nei laboratori analisi dell’Ausl Romagna

Se tale ipotesi dovesse essere confermata, la riorganizzazione non riguarderebbe solo il personale Tecnico Sanitario di Laboratorio e Trasfusionale, ma avrebbe un impatto organizzativo anche su altri servizi e Unità Operative di tutta l’Azienda Ausl Romagna.

Secondo FP CGIL e’ necessario istituire in tempi brevi, un tavolo di confronto, in modo che vengano rappresentate in maniera chiara e puntuale le intenzioni aziendali su tale riorganizzazione, e ci auspichiamo che si costruisca un percorso condiviso, a tutela degli operatori, per una corretta conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e a salvaguardia della qualità dei servizi presente in ogni Presidio Ospedaliero della nostra Azienda.

FP CGIL in questa fase delicata, si riserva di mettere in atto tutte le possibili azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.