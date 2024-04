Festa Scout a Cesenatico per i cent’anni dei “Lupetti”

“Tracce in caccia” è il nome del campo nazionale a cui daranno vita, che avrà come motto “1, 2, 3… 100 legami per colorare il mondo”.

La proposta educativa di questo raduno verterà infatti sul creare “legami a colori” tra i partecipanti, sia all’interno degli scout che con associazioni esterne ed enti e istituzioni. Oltre a vari giochi, si svolgeranno laboratori ideati per la “Fiera delle associazioni”, un evento nell’evento in cui saranno presenti Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, che insieme al Cngei fa parte della Federazione Italiana dello Scautismo), Arte in gioco, Cas Il sorriso, Abakhi, Fondazione Morra Greco, Gruppo Africa, Città-In, Medici senza Frontiere, Aps Univox, Arcigay, Editrice Giazira scritture, Amref – Health Africa e Fattoria Didattica Officina delle Erbe.