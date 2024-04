Hera installa i primi 100 nuovi cestini stradali a Cesenatico

In questi giorni sono stati installati da Hera i primi 100 nuovi cestini, 60 dei quali in zone completamente sprovviste, come la zona di Valverde e Villamarina da Via Dante Alighieri a Via E. Fermi, e gli altri 40 nei parchi e giardini della zona di Ponente, completando l’omonimo parco e alcune aree verdi adiacenti alla zona turistica.

Contestualmente all’installazione dei nuovi contenitori stradali, gli operatori della multituility stanno procedendo, dopo un’accurata verifica, anche alla ridistribuzione di quelli già esistenti, come ad esempio nei Giardini al Mare, alla progressiva sostituzione di quelli non in buono stato o non completamente idonei.

L’installazione dei rimanenti 300 cestini, è prevista per i mesi di maggio/giugno ai Giardini al Mare, nelle vie del Centro, Carducci, Mille, Bernini, Euclide, Lungomare Ponente e traverse.