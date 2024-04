Raccolta differenziata, a Cesenatico buoni i risultati del ‘bollino giallo’

La tariffa puntuale

Nella nuova tariffa, fatturata direttamente da Hera, diversamente dalla Tari, l’importo è calcolato non solo in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche) ma anche sulla quantità di rifiuto indifferenziato conferito. Se nell’arco dell’anno si effettua un numero di svuotamenti superiore a quelli minimi previsti, questi saranno addebitati nella bolletta di conguaglio: per introdurre in modo graduale questo cambiamento, per il primo anno di applicazione della TCP gli svuotamenti extra di Indifferenziato saranno misurati ma non verranno applicati i costi aggiuntivi corrispondenti alle eccedenze (Quota Variabile Aggiuntiva). Il rifiuto indifferenziato viene conteggiato considerando i litri corrispondenti all’intero volume del contenitore, quindi per risparmiare è meglio esporlo solo quando è pieno oppure, se si utilizza il cassonetto Smarty (apribile con tessera), di gettare un sacchetto riempito adeguatamente. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica e vetro.

Sono a disposizione, per chi ne avesse necessità, un servizio dedicato per la raccolta di presidi sanitari monouso (pannolini/pannoloni), e contenitori aggiuntivi per famiglie con più di 4 componenti, oppure in possesso di animali domestici. Le famiglie costrette ad utilizzare presidi sanitari (pannolini/pannoloni), oltre ad avere diritto a passaggi aggiuntivi per la raccolta del rifiuto indifferenziato, comunicando ad Hera la loro necessità, potranno godere di una franchigia sugli svuotamenti eccedenti quelli minimi previsti, senza avere addebiti a conguaglio. Chi invece produce quantità considerevoli di rifiuto indifferenziato per numerosi componenti del nucleo familiare o per possesso di animali domestici, non potranno godere di passaggi aggiuntivi, ma potranno richiedere bidoni extra: eventuali sforamenti degli svuotamenti minimi non godranno di franchigia e saranno conteggiati a conguaglio l’anno successivo.