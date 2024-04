Tutto pronto sul porto per “Azzurro come il Pesce”

Gli eventi

Non mancherà il mercatino di artigianato e prodotti tipici lungo via Mazzini, via Saffi, piazza Ciceruacchio, via Anita Garibaldi e viale Porto.

Ricco il programma di eventi culturali in calendario.

Si parte da Ponente con gli appuntamenti organizzati, nella zona dello Squero, dall’associazione Tra il Cielo e il Mare. Mercoledì 24 aprile (ore 19.30) sarà in programma una cena a base di pesce dedicata a sostenere le attività dell’associazione Giovanni Bissoni, in favore del Servizio Sanitario Nazionale (info e prenotazioni 329 2143050).

Si continua con due conferenze dedicate alla cultura del mare: giovedì 25 aprile (12.30) si parlerà di “Prodotti ittici e note per un consumo consapevole” con la prof.ssa Patrizia Serratore, mentre domenica 28 aprile (ore 12.30) il medico veterinario Valentina Tepedino affronterà il tema: “Vongole o Lupini? Alla scoperta di un mollusco tipico del Mare Adriatico”.

Due gli appuntamenti dedicati ai più piccoli: venerdì 26 e sabato 27 aprile (ore 16) sarà la volta del laboratorio “Alla scoperta del pesce dell’Adriatico con i pescatori di Cesenatico”.

Lungo la banchina del porto sul vecchio Squero, per tutta la durata della sagra, l’associazione Pescatori in Pensione di Cesenatico allestirà la mostra fotografica e un’esposizione di attrezzature da pesca con dimostrazioni di come si cuce e ripara una rete da pesca.

Il Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori organizza due percorsi per scoprire il mondo della pesca. Gli appuntamenti sono giovedì 25 e sabato 27 aprile (dalle 10.30 alle 12). Info e prenotazioni 324 6671700. Per chi volesse immergersi nella vita dei pescatori di ieri e di oggi, il Centro Studi Calisesi rimarrà aperto tutti i giorni della sagra, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Passando a Levante, in piazza Pisacane i pescatori del Consorzio Vongolari Co.Ge.Mo., per tutti i giorni della sagra, spiegheranno e forniranno materiale illustrativo e didattico sulla vongola e altri prodotti ittici, con un assaggio di vongole alla marinara (5 euro). Sempre in piazza Pisacane, sabato 27 aprile (ore 10.30) show cooking per il programma tv “Cookacademy” con la chef Cristina Lunardini organizzato dal Centro Ricerche Marine di Cesenatico. Venerdì 26 aprile (ore 9.30 e ore 12.30) al centro ricerche marine si parlerà di “Pesce e Acquacoltura, collaborazione e comunicazione per un futuro sostenibile”, un incontro che raccoglie gli esiti del progetto Erasmus+ Green to Blue.

In via Fiorentini, tutti i giorni della sagra dalle 10 alle 18.30, in calendario attività ludiche gratuite per i bambini con giochi in legno giganti, percorso Bike, bigliardino e postazione Lego. Inoltre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 in programma l’attività “Un giorno da bagnino” a cura della Cooperativa Bagnini di Cesenatico.

In corso Garibaldi (fronte Pescheria Comunale) giovedì 25, sabato 27 e domenica 28 aprile, dalle 10 alle 12, si svolgeranno letture per bambini fino a 6 anni con protagonista la Vongola, a cura dei volontari dell’associazione “Nati per leggere”.

Infine in piazza Ciceruacchio (a lato della biblioteca), tutti i giorni della fiera, dalle ore 17.30, band musicali e dj set in collaborazione con della cooperativa Bagnini di Cesenatico.