“Cambio vita, inseguo il mio sogno e divento giardiniere”

Originario di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, Michele è cresciuto, come detto, nell’azienda agricola di famiglia (tra i clienti persino la Barilla), prima di trasferirsi 17 anni fa in Romagna dove, da piccolo, veniva con la nonna in vacanza.

Dopo aver aperto un bar-tabacchi a Viserba, i suoi genitori si separano e Michele segue il babbo a Cesenatico. Assieme a lui riparte rilevando, ormai otto anni fa, l’attività di viale Roma: “Gli inizi sono stati durissimi – ricorda – perché, nell’ultimo anno, i precedenti gestori avevano fatturato appena 8mila euro a fronte di un affitto di circa 11mila… Insomma, come ripartire da zero”.

Ma i toscani sono gente ostinata e caparbia e così, tra sacrifici e qualche buona intuizione, la tabaccheria finalmente riparte: “Sì gli affari sono migliorati parecchio in questi anni – ammette – ma con questo genere di attività, pur lavorando tutto il giorno, arrivi a malapena a pagare le spese e lo stipendio non è sempre garantito. Del resto, su un pacchetto di sigarette, a noi restano 25 centesimi, su un gratta & vinci da 5 euro poco meno di 20 centesimi, sulle bollette 50 centesimi e su una ricarica telefonica l’1%. Una volta i guadagni arrivavano dagli ‘extra’: giocattoli, cosmetici e prodotti di cartoleria ma, ormai, tutti questi articoli si trovano nei bazar dei cingalesi…”.