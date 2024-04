“Era tutto pronto per l’inaugurazione, poi l’alluvione ha spazzato via tutto”. Il Podere Leoni si rialza

Ma non è finita qua, saranno organizzati laboratori didattici, corsi che insegneranno come si costruisce un orto biologico, eventi con cantastorie romagnole, letture di favole da parte dei nonni e più in generale eventi legati alla tradizione e al territorio. E ancora isole dedicate agli studenti, dove poter studiare immersi nella natura, e la presenza di un grande parcheggio per biciclette per incentivare l’uso di mezzi ecologici. Insomma benessere in tutti i sensi, “è la nostra strada verso il cambiamento… Un nuovo modo di vivere la città con il giusto rispetto per la natura e i suoi ritmi. Poi chissà cos’altro mi verrà in mente!”, chiosa Leoni.

Il Podere Leoni sarà aperto, fino alla fine di maggio, nei week end, poi dal mese di giugno tutti i giorni, con chiusura la domenica.

Info: Podere Leoni – 327 6052932- www.podereleoni.it.