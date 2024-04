Festa della Liberazione, il sindaco legge il monologo di Scurati

Anche Cesenatico ha celebrato, come da tradizione, la Festa della Liberazione. Questa mattina, dalle ore 9, una delegazione con il sindaco Gozzoli in testa si é recata al cimitero cittadino per la deposizione di una corona. Poi, mezz’ora dopo, é partita la “Pedalata della liberazione” che ha raggiunto il Monumento ai Caduti di Ponte Ruffio dove é stata deposta una corona. Al termine, i ciclisti hanno raggiunto il Parco di Levante per la “Festa della Liberazione” organizzata in collaborazione con la Rete Antifascista e Democratica di Cesenatico.