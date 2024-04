La stagione del teatro si é chiusa col record di 4mila spettatori!

Le parole chiave per presentare il bilancio dei musical sono quelle che ogni direttore artistico vorrebbe leggere ogni mattina: repliche sold out. Tutti esauriti i biglietti per tutte le repliche di ogni spettacolo scelto dal curatore Ivan Boschi. In 1700 si sono emozionati, da Zorro a Welcome to the greatest show passando per la Famiglia Addams. Tutti esauriti anche i concerti di Morgan e Tony Hadley. In totale la stagione appena conclusa ha contato oltre quattromila presenze.