Apprendistato stagionale per minori, via libera dall’Ispettorato del Lavoro

Il via libera arriva con una nota dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, che conferma la possibilità di utilizzare l’apprendistato stagionale anche in settori diversi da quello del percorso di istruzione frequentato dagli studenti. “Di recente lo stesso Ispettorato sembrava aver messo in dubbio questa possibilità, prevedendo la stipula dell’apprendistato di primo livello solo con una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa. Dopo l’azione della Regione Emilia-Romagna e l’interlocuzione con la Ministra Calderone, arriva finalmente il chiarimento. So che in Riviera gli accordi per le attività lavorative stagionali si prendono nei primi mesi dell’anno, ma è positivo che questa risposta sia arrivata prima dell’inizio della stagione 2024: nella speranza che lo strumento dell’apprendistato stagionale per minori possa essere ancora largamente utilizzato quest’estate, garantendo lavoro e opportunità sicure per tantissimi giovani” conclude la consigliera dem.