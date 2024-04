In via Bramante proseguono i lavori: via alle fasi di perforazione

Il microtunneling è una tecnologia di perforazione e spinta idonea per la realizzazione di microtunnel (o tunnel di piccolo diametro) dentro i quali installare condotte per il trasporto di fluidi, cavi e/o servizi in genere. Consente l’attraversamento in sotterraneo di strade, ferrovie, corsi d’acqua, senza la necessità di realizzare di scavi a cielo aperto.

I lavori

L’intervento si è reso necessario per la sistemazione della fogna bianca e la condotta su cui è necessario intervenire funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare e la zona a monte della ferrovia con un ruolo chiave in tutto il reticolo fognario comunale. L’investimento totale previsto è di € 460.000,00.