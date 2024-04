Zarrelli: “Cesenatico nel caos, gestione della viabilità assurda”

“A Valverde le opere in corso su via Bramante stanno causando ulteriori complicazioni a una viabilità cittadina già sotto stress – aggiunge l’esponente di FdI -. Disagi che si aggiungono a quelli dettati dal ponte di viale Roma e dall’entrata in città da Ponente, bloccata in via Cecchini. Quindi si può entrare a Cesenatico solamente dalla Statale, passando dall’ingresso in viale Trento o viale Torino a senso alternato”.