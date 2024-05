A Gatteo Mare degustazione gratuita di dolci artigianali

L’iniziativa anticipa una serie di eventi dedicati al mondo dell’alta pasticceria, tra cui “Mani in pasta”, un contest a cui prenderanno parte, una volta al mese, quattro candidati pronti a mettersi in gioco per realizzare insieme alla nostra pasticciera una torta moderna. Per partecipare all’evento – che vivrà il suo primo atto il 16 maggio (dalle 14.30 alle 17.30) – basta inviare un messaggio whatsapp al numero 328 7397281.