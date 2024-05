Il Giudice dà torto al Comune di Cesenatico, multa annullata al camperista

La sosta dei camper a Cesenatico é sempre stato un tema particolarmente dibattuto. Presenze preziose in occasione delle grandi fiere gastronomiche, sono sovente nel mirino dei cittadini per la loro abitudine a parcheggiare, anche per diversi giorni, in aree che, sulla carta, dovrebbero essere interdette. Ebbene, una recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Forlì cambia radicalmente le carte in tavola e, codice alla mano, apre nuovi orizzonti per la sosta dei camper in città.

La sentenza, infatti, emessa lo scorso 9 aprile, ha annullato un verbale del Comune di Cesenatico emesso per divieto di sosta permanente alle autocaravan istituito con un’apposita ordinanza comunale.