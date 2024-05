Concessioni demaniali, nessun bando prima dell’estate

A venire in soccorso dei bagnini é il sindaco Gozzoli che, questa mattina sul Carlino, ha confermato che “i tempi tecnici per le gare non ci sono” e che dunque “é impossibile preparare i bandi prima dell’estate”. Tradotto: l’estate 2024 é salva ma per il futuro ci sono scenari apocalittici. Perché il Governo Meloni, che qualche parolina di rassicurazione l’aveva data ai balneari, non sembra avere argomenti convincenti per far cambiare idea all’Europa. E dunque, anche se sembra difficile da credere, da ottobre in poi potremmo assistere alla più grande rivoluzione economica della storia del nostro sistema turistico.