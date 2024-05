Il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto 2023

Il Fondo Contenzioso è pari a € 4.468.488,17, in aumento rispetto a quanto presente a fine 2022. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità mostra un dato molto elevato pari a € 36.042.747,33 (in riduzione di circa 1 milione rispetto al 2022) dove a pesare in maniera preponderante sono le annualità IMU da piattaforme ENI (per quasi il 35% dell’importo), recuperi Tari, le insinuazioni in fallimenti e le sanzioni amministrative. Su tale aspetto è stata fatta una completa opera di verifica e pulizia, in modo che il dato di bilancio rispecchi le effettive partite pendenti e le relative possibilità di recupero.