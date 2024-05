Cambia nome il ristorante del bagno Marconi: sulla spiaggia arriva “Borgomare”

Stesso chef e stessa proposta gastronomica, ma con un’insegna nuova.

Cambia nome il ristorante del bagno Marconi che, dall’estate 2024, si chiamerà “Borgomare”. Una scelta adottata per dare un’identità più definita al ristorante che, benché sempre gestito dalla famiglia Duca, apre in largo anticipo rispetto alla tradizionale stagione balneare e può contare su una clientela che, specie in bassa stagione, non segue l’abituale filone turistico: “Ci sono ristoranti che vivono in simbiosi con la spiaggia – spiegano dal ‘nuovo’ Borgomare – da noi, invece, si può venire a pranzo o a cena anche quando il tempo é incerto perché, oltre all’ampio dehors all’aperto, la sala interna é dotata di riscaldamento. E’ già da qualche settimana che siamo aperti sette giorni su sette sia a pranzo che a cena. E, anche se il meteo non é stato clemente, la risposta del pubblico é stata molto incoraggiante. Il ‘Borgomare’ non é semplicemente il ristorante del bagno Marconi, ma é un’attività che, considerando la qualità della sua offerta gastronomica, può lavorare tranquillamente in maniera indipendente dalla spiaggia”.