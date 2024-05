Domenica si celebra l’impresa di Pantani sulla salita di Oropa

Questa vittoria di tappa ha consacrato il mito di Pantani in Italia, ovviamente, ma soprattutto nella provincia piemontese. E così il ritorno del Giro d’Italia su quelle strade a 25 anni dall’impresa è l’occasione per celebrare Marco e l’amore per il ciclismo.

Il legame stretto che intercorre tra Biella e il Pirata è testimoniato dal riconoscimento della Montagna Pantani, che dal 2004 è stato istituito per celebrare le doti di scalatore del ciclista di Cesena. Ogni anno viene assegnato a una cima diversa: per sette volte lo è stato il Passo del Mortirolo, ma appaiati in seconda posizione con due riconoscimenti si trovano Campo Imperatore e il Santuario di Oropa. Il 2024 sarà la terza volta che questo titolo viene assegnato a Oropa, portandola così in seconda posizione in questa speciale classifica.