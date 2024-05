In via Baldini inaugura oggi una nuova agenzia immobiliare

E così – tra valutazioni, flipping e ristrutturazioni – muovendosi nel backstage del mercato classico, Filippo preferisce concentrarsi su quei business che nessuno vede: “Uno dei nostri obiettivi principali – dice – é selezionare quegli edifici che spesso gli agenti immobiliari definiscono ‘beghe’. Perché lavorare sul ‘pronto consegna’, in effetti, garantisce provvigioni immediate, ma investire su un progetto a lungo termine, a volte, può rivelarsi assai più redditizio sia per noi che per il cliente”.

Ma come opera questa nuova attività? “Con uno staff di consulenti individuo sul territorio i lotti più interessanti, elaboro un progetto sostenibile di restyling e poi li metto sul mercato con le giuste quotazioni. In questo modo, se il processo di recupero é stato previdente, i guadagni saranno certamente interessanti. La gente deve capire che ridare vita ad un edificio diroccato o riqualificare un vecchio appartamento non é sempre un’operazione temeraria. Utilizzando le procedure corrette, gli opportuni bonus, gli sgravi e le detrazioni fiscali, molto spesso possiamo trasformare una catapecchia in un lotto immobiliare dall’ottimo valore di mercato”.

Secondo Filippo, dunque, non sempre acquistare il ‘nuovo’ é conveniente: “Dalla mia esperienza, considerando le quotazioni astronomiche del mercato immobiliare a Cesenatico, non lo é mai. Recuperare un’unità abitativa in pessime condizioni costerà sempre meno che comprare un appartamento nuovo di zecca, tant’é che io stesso, quando fiuto un affare particolarmente allettante, non esito ad investire personalmente”.