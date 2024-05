Ultima fatica per il Cesena: domani c’é la Supercoppa in palio

Non è ancora arrivato il momento di staccare la spina per Toscano e la sua corazzata, che affronteranno il Mantova in trasferta nella prima gara della Supercoppa, contesa fra le tre vincenti dei gironi di Serie C, tra cui anche la Juve Stabia.

Il torneo è articolato sulla base dell’autentico triangolare all’italiana, dove ogni squadra affronterà le avversarie una volta sola allo scopo di stimare una classifica finale: la vittoria vale 3 punti, il pareggio 1 punto e la sconfitta, ovviamente, 0. In caso di arrivo a pari punti sono stati individuati tre fattori che eleggeranno, casomai il verdetto del campo non dovesse bastare, il vincitore e la conformazione finale della classifica: la prima discriminante sarà la differenza reti totalizzata all’interno del torneo, per poi passare, in caso, al conteggio dei gol segnati e infine ai gol segnati fuori casa, sempre all’interno del singolo torneo.