“Buon lavoro, legalità e sicurezza”: incontro Uil al Palazzo del Turismo

Zignani anticipa degli argomenti che saranno affrontati: “In riviera la malavita ha messo gli occhi e le mani sulle attività turistiche. Al sindaco Matteo Gozzoli diamo atto di avere avuto grande coraggio sull’operazione “Radici”, ma da soli non si vince la battaglia. Per questo noi chiediamo di unire le forze tra sindacati, associazioni di categoria e amministrazioni pubbliche, per far luce sulle compravendite sospette. Dobbiamo creare delle basi forti e fare un ragionamento assieme per sconfiggere la malavita organizzata; sono maturi i tempi di un patto per la legalità. L’altro aspetto è quello del lavoro irregolare, perchè ci sono ancora troppo casi di lavoratori sfruttati e ai quali non sono riconosciuti gli straordinari. Le associazioni devono intervenire, perchè c’è qualcosa che non funziona se un dipendente denuncia più redditi di un albergatore”.