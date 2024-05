Il prossimo weekend arriva il Triathlon Challenge: occhio alle strade chiuse

La viabilità di domenica 12 maggio

Divieto di sosta dalle ore 0.00 di sabato 11 Maggio fino alle ore 19.00 di Domenica 12 Maggio e chiusura Strade al traffico dalle ore 06.00 fino alle 20.00 di domenica 12 Maggio: Viale Carducci (da Viale Dante a Viale Venezia), Viale Carducci (da Via Dante a Viale Torino), Via Zara (da Via Carducci a Via dei Mille).

Chiusura Strade al traffico dalle ore 09.00 fino alle 15.00: Viale Carducci (Da Via Raffaello fino a Viale Venezia), Viale Zara (da Viale Carducci a Viale dei Mille), Viale dei Mille (da Via Torino Direzione sud), Viale Mengoni, Via Bernini (da Via Raffaello direzione nord), Viale Tiziano, Viale Bramante (da Piscina Comunale fino a Via Raffaello), Via Fossa.

Chiusura Strade al traffico dalle ore 09.00 fino alle 12.00: Via Canale Bonificazione (da Via Fossa fino Rotonda con Via Pisciatello), Via Pisciatello (da rotonda con Via Canale Bonificazione fino Via Campone Sala), Via Campone Sala (da incrocio con Via Pisciatello fino a Via Stradone), Via Stradone (da Via Campone Sala a Via Capannaguzzo).

Chiusura Strade al traffico dalle ore 11.00 fino alle 15.00: Via del Mare (da Via Pavirana fino a Via Staggi), Via Staggi, Via Rigossa, Via Fiorentina.

Chiusura Strade al traffico dalle ore 00.00 fino alle 19.00: Via Montello, Viale Giardini al Mare Giorgio Ghezzi (da Via Montello a Piazza Andrea Costa), Piazza Andrea Costa, Viale Giardini al Mare Giorgio Ghezzi (da Piazza Andrea Costa a Via Montegrappa), Via Montegrappa, Via Piave, Via Lungomare Levante.

Chiusura Strade al traffico dalle ore 07.00 fino alle 19.00: Viale Carducci da Viale Torino verso Gatteo Mare e da Piazza Cavallotti fino a Via del Porto.

Chiusura Strade al traffico dalle ore 10.00 fino alle 19.00: Viale Porto, Via del Fortino, Viale Carducci da Via Venezia verso Gatteo Mare, Viale Torino da Viale Carducci a Viale Abba.