I designer del legno domani in convegno al Grand Hotel di Cesenatico

Domani mattina (martedi), a partire dalle 8.30, é in programma al Grand Hotel di Cesenatico, in piazza Costa, la tappa provinciale del tour di Arca, l’ente per la certificazione delle costruzioni in legno.

Importanti figure dell’architettura si riuniranno per discutere del rapporto tra città, ecosistemi e buona progettazione, con particolare attenzione sull’utilizzo materiale ligneo.