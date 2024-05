Non esistono ostacoli per questo Cesena: battuto anche il Mantova in Supercoppa!

Sembra non avere limiti il Cesena di Toscano che, dopo aver raggiunto una promozione storica, non dà alcun cenno di flessione e batte anche il Mantova nella prima gara valevole per la Supercoppa.

Non è stata una vittoria facile, agguantata solo all’ultimo respiro grazie al gol di Shpendi (tanto per cambiare) che torna a gonfiare la rete dopo un mese in cui i fastidi fisici lo avevano tenuto lontano dalla condizione migliore.

Aveva sbloccato il parziale di 0-0 Corazza, subentrato ad uno spento Kargbo, su calcio di rigore da lui guadagnato e che ha dovuto battere due volte, per via della presenza in area dei compagni prima che il piede impattasse la palla sulla prima trasformazione. Nessun problema per Joker che spedisce il pallone alla destra di Festa e firma il primo vantaggio bianconero quando il cronometro dice 63’.