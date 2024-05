Balneari, Bulbi (Pd): “Il settore non può più rimanere senza una normativa nazionale!”

In vista dell’applicazione della Bolkestein e dopo la scadenza delle concessioni fissate alla fine del 2023, il settore turistico balneare della Riviera romagnola rimane in attesa di regole chiare e uniformi. Sono intervenute anche diverse sentenze del Consiglio di Stato a ribadire come le giustificazioni del governo alla mancata applicazione della direttiva non siano plausibili e che pertanto sia urgente intervenire con una regolamentazione attuativa a livello nazionale. A tal proposito, la stessa portavoce della Commissione europea ha commentato “Dialoghiamo con l’Italia, non vogliamo il tribunale”.

“Le imprese, oltre mille in Romagna e nella stragrande maggioranza dei casi a conduzione familiare, non possono programmare il futuro e quindi non possono investire per migliorare i servizi che offrono. Lo stallo che il Governo nazionale e il Parlamento non accennano a superare rischia di mandare in malora una delle industrie più importanti per la nostra economia e per l’occupazione, quella dell’accoglienza turistica balneare”. Il Consigliere regionale Pd Massimo Bulbi riaccende i riflettori sul tema con un’interrogazione urgente che ha presentato in Assemblea Legislativa.