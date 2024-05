Capi con griffe fasulle, maxi-sequestro dei Finanzieri a Cesenatico

Prosegue la campagna di controlli sul territorio provinciale dei Finanzieri di Forlì per contrastare i fenomeni d’illegalità.

Nell’ambito di uno dei servizi per contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e impedire il commercio di articoli contraffatti o non genuini, le Fiamme Gialle hanno sequestrato, complessivamente, oltre 10mila articoli contraffatti posti in vendita in violazione delle norme del codice del consumo, denunciando due persone per i reati di commercio di prodotti con segni falsi.