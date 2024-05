I 230 volontari della Croce Rossa celebrano il loro 160esimo anniversario

I volontari garantiscono un importante servizio per la comunità di Cesenatico: si occupano infatti del trasporto degli infermi e del trasporto sociale, di assistenza sanitaria agli eventi e di assistenza alla popolazione durante le emergenze sanitarie, svolgono attività a supporto del sistema di protezione civile in ambito regionale, salvataggio in acqua, consegna dei farmaci a domicilio e della spesa, si occupano di distribuzione di beni di prima necessità, dei corsi di primo soccorso, delle attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione per l’educazione alla salute, organizzano il mercatino solidale e, durante l’estate, il mercatino dei Puffi per i bambini.