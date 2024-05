Parte anche a Cesenatico la campagna di tesseramento 2024 del Partito Democratico

Inizia ufficialmente il tesseramento del Partito Democratico di Cesenatico per l’anno 2024.

“Il tesseramento è un momento fondamentale per il nostro partito perché ci dà la possibilità di incontrarci e confrontarci – commenta la segretaria del PD Cesenatico Valentina Montalti – un momento per parlare di ciò che ci attende come i prossimi appuntamenti politici o semplicemente per vedersi e fare due chiacchiere insieme.”