Daspo per tre tifosi del Cesena: fuori dallo stadio per un anno

Il Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha emesso 5 provvedimenti Daspo nei confronti di altrettanti tifosi resisi responsabili dell’introduzione e dell’accensione di artifizi pirotecnici (fumogeni e petardi), all’interno dello stadio Orogel di Cesena.

I fatti si riferiscono alle partite Cesena/Lecco, Cesena/Torres, Cesena/Olbia e Cesena/Pescara, disputate rispettivamente l’8 giugno 2023, il 17 dicembre 2023, il 7 gennaio e il 30 marzo 2024, gare valide per il campionato di serie C appena concluso, ad eccezione della prima valevole per i play off della scorsa stagione.