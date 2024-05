Molestie a studentessa, chiesto un anno per un prof delle medie

La polizia però nel 2019 aveva anche scoperto foto e screenshot di frasi a luci rosse copiate in una chat di Instagram e filmati con minorenni. In particolare è spuntato un video di pochi secondi in cui veniva ripreso un alunno di una scuola, dove l’insegnante aveva lavorato, seduto con le mani legate dietro. Procedimento quest’ultimo – che come riferisce la difesa – sarebbe poi stato definitivamente archiviato dal Tribunale di Rieti perché generato da un equivoco poi chiarito dallo stesso ragazzo ritratto in video. A Rimini, il giudice ha aggiornato l’udienza al 21 ottobre per repliche e sentenza.