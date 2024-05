Ponti chiusi e cantieri infiniti, le opposizioni all’attacco

“Pochi cantieri aperti, ma in punti nevralgici della città, come quelli via Roma, via Bramante e la deviazione in via Cecchini mandano in tilt il traffico di Cesenatico e creano disagi a non finire a cittadini e imprese. Soprattutto perché i tempi di conclusione dei lavori non vengono rispettati e le sovrapposizioni con le manifestazioni sportive ed altri eventi, poi, crea il caos viabilità. Davanti a tutto questo l’Amministrazione comunale gioca allo scaricabarile con le imprese esecutrici, ma anche in questi casi emerge il pressapochismo e la cattiva gestione dei lavori pubblici e della mobilità, con una città che sarà ostaggio dei cantieri anche all’inizio della stagione turistica”. Questo il commento di Lista civica Buda, Lega e Fratelli d’Italia.