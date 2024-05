Nove Colli Running, l’11 maggio torna la corsa degli eroi 

In palio c’è la prestigiosa medaglia di bronzo da 700 grammi dell’artista Giuliano Giuliani. Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, la gara sarà valida per il Campionato italiano Iuta di gran fondo su strada. I fautori di questo campionato hanno voluto assegnarlo per il grande livello di organizzazione, la bellezza del percorso e per il carisma conquistato a livello mondiale.

Negli anni scorsi sono arrivati atleti da tutte le parti del mondo. La partenza alle 12 di sabato sarà davanti al Museo della Marineria. Al chilometro 84, in cima al quarto colle, il famigerato Barbotto, è stata abbinata anche la Quattro Colli Running. Chi prosegue, dopo aver passato tutta la notte per piccole e tortuose stradine della Romagna, in paesaggi collinari mozzafiato lasciandosi alle spalle il castello di San Leo illuminato di giallo e lo sfavillio imponente delle luci di San Marino, giunto a Savignano attraverserà il Rubicone, per una rievocazione storica in chiave sportiva.