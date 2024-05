Ribalta Marea Sunset: il programma dell’estate si sposta in piazza Spose dei Marinai

Non finiscono le novità. Grande attenzione e spazio sarà dedicato ai concerti all’alba realizzati in collaborazione con la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico. Per la prima volta infatti ci saranno 7 eventi (uno in più rispetto il passato) e per la prima volta saranno toccate sette spiagge libere del litorale della città del porto canale. Saranno proprio le albe a dare il la alla stagione con il primo concerto del 23 giugno alle 6 del mattino presso la spiaggia libera del Bagno Conti. Si esibirà una band che renderà il risveglio decisamente folk. Garantito.

Si conferma anche l’appuntamento dei martedì d’estate con i Notturni alle Conserve che torneranno nel cuore del Borgo Marinaro: in Piazza delle Conserve. Martedì 2 luglio, ore 21, ci sarà il primo di sei appuntamenti con la Classica in grande stile. Come di consueto gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Tutti gli appuntamenti possono contare su una coppia di partner che da anni accompagna gli eventi estivi e invernali: Radio Studio Delta e sistemifotovoltaci.com.

Info su teatrocomunalecesenatico.it

Crediti fotografici per Le Vibrazioni: Filiberto Signorello

Informazioni

Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it