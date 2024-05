Per la festa della mamma tornano le azalee dello Ior 

Ecco gli altri luoghi dove trovarle: a Cesena e dintorni le azalee solidali si possono trovare sabato e domenica davanti al Duomo, sabato mattina all’ospedale Bufalini, sabato e domenica al Famila di Torre del Moro, al Montefiore ed al Lungosavio, a Calisese in piazzetta, al Famila di piazza Anna Magnani, sabato al Conad di Ponte Abbadesse, sabato e domenica al Non solo Bar di San Cristoforo. A Gambettola al Famila di via Buozzi, a Gambettola in via Ravaldini nel corso della Mostrascambio, sabato in municipio a Longiano nel piazzale della chiesa di Sant’Angelo di Gatteo, sabato e domenica, in piazza Battaglini a San Mauro Pascoli, al Romagna Shopping Valley di Savignano mare ed in corso Vendemini a Savignano sul Rubicone.