Stangata sui parcheggi, Zarrelli (Fdi): “C’erano margini per evitare i rincari”

“Pur con un avanzo di bilancio di circa 3 milioni di euro, l’amministrazione ha predisposto una stangata sulla sosta che penalizza cittadini, attività e turisti”. Inizia così la nota di Emilio Zarrelli, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia che dedica un intervento all’aumento delle tariffe degli stalli blu: “Con tutti i disagi che la città vive continuamente da mesi, con i cantieri lumaca in continuo ritardo, la raffica di multe dell’autovelox sull’Adriatica e in attesa di conoscere gli aumenti che ci saranno anche per la Tari – evidenzia Zarrelli – il Comune fa un nuovo ‘regalo’ ai cesenaticensi. Eppure, proprio a fronte dell’avanzo di bilancio, è evidente che ci sono tutte le condizioni per evitare l’incremento della sosta e, invece, intraprendere un percorso che in un futuro vicino possa ridurne i costi”.